ГИБДД: в России за полгода число погибших в ДТП детей выросло на 23%

По данным полицейских, в авариях погибли более 180 детей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

За шесть месяцев в России произошло 3,6 тыс. ДТП с участием детей-пассажиров, что на 0,7% больше, чем годом ранее. За этот же период было выявлено 431,5 тыс. фактов нарушения требований к перевозке детей.

С 12 июля 2017 года в силу вступают новые правила дорожного движения: перевозить детей возрастом от семи до 12 лет на заднем сиденье можно будет без применения автокресел. На переднем сиденье детское удерживающее устройство по-прежнему обязательно, пишет «Коммерсантъ».

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