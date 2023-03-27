Гибридным автомобилям присваивается уникальный номерной знак

Правительственное решение ( № 132 от 25.03.2023), в некоторые решения внесены изменения

🔰 Согласно ему:

🔹 специальные отличительные знаки, присваиваемые электромобилям, также присваиваются гибридные автомобили;

🔹государственная регистрация автотранспортных средств юридических лиц осуществляется по наименованию, месту нахождения, номеру STIR юридического лица, указанным в свидетельстве о государственной регистрации юридических лиц;

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🔹Срок хранения документов, являющихся основанием для регистрационных действий в органах YHXDX, будет сокращен с 5 лет до 3 лет.