«Гидроавиасалон-2018» в Геленджике посетили более 26,4 тыс. человек

Площадь экспозиции превысила 4 тыс. кв. м.

В мероприятии принимали участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Они провели ряд деловых встреч и переговоров, а также осмотрели выставочные павильоны.

В 2018 году «Гидроавиасалон» превысил показатели предыдущего года по количеству экспонентов и установил рекорд. Свою продукцию и услуги представили 203 компании из шести стран мира.

Ряд воздушных судов представили на «Гидроавиасалоне» впервые: новинками стали самолет местных воздушных линий L-410UVP-E20 и легкий самолет Т-500А, установленные на поплавковые шасси. Всего на статических стоянках в аэропорту города и на гидробазе ТАНТК имени Г. М. Бериева, а также в полете представили 52 воздушных судна, кроме того, продемонстрировали шесть катеров.

В небо над Геленджикской бухтой поднялись пилотажные группы «Стрижи» и «Первый полет». Демонстрационные полеты выполнили самолеты-амфибии Бе-200ЧС и Бе-103, легкомоторные летающие лодки, вертолеты.

«Гидроавиасалон» в 2018 году стал и спортивным мероприятием. Впервые состоялись полеты в рамках отборочного этапа соревнований по высшему пилотажу «Кубок МАКС». В дни работы выставки прошли состязания в рамках чемпионата России по аквабайку. Также прошел этап Детского дивизиона Национальной парусной лиги.

За четыре дня выставку посетило 26,4 тыс. человек, в том числе более 3,5 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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