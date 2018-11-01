Гидрометцентр предположил возможное снижение урожая озимых на юге России

Это возможно из-за недостатка влаги в южных районах страны.

«Из неблагоприятных факторов я бы отметил дефицит влаги. На юге и юго-востоке Поволжья, Северном Кавказе, Южном федеральном округе — в зерновых районах — дефицит влаги может снизить урожай», — отметил и. о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, в Центральном федеральном округе в последние недели сложились неплохие условия для озимых, нормальные — на Урале и юге Сибири.

Урожай зерновых в РФ по итогам 2018 года может составить 109 млн т, экспорт — 38-39 млн т, сообщает РИА «Новости».

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