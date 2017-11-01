ГК «Екатеринодар» завоевал Кубок европейских чемпионов

Турнир по пляжному гандболу прошел в Испании. Боролись за трофей 12 коллективов.

Россияне обыграли всех соперников на групповом этапе, вышли в плей-офф с первого места. В 1/4 финала краснодарцы победили итальянцев. В 1/2 — обыграли коллектив из Венгрии. В финале сразились с хозяевами турнира, действующими обладателями трофея, испанской «Малагой». Результат матча — 1:2.

«Екатеринодар» теперь — трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов по пляжному гандболу. Ранее кубанская команда выигрывала эти соревнования в 2014 и 2015 годах.

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