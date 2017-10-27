ГК «Каркас» показала в Краснодаре образцы стойлового оборудования

В Краснодаре завершила работу международная выставка «ФермаЭкспо». Гостям рассказали, чем кормить коров и свиней, где их содержать и какие новые технологии использовать.

За три дня на площадках показали лучшее оборудование, корма и ветеринарную продукцию. Свои разработки привезли почти 150 компаний из восьми стран мира, среди них Италия, Испания и Германия. Но большинство стендов заняла все же российская продукция.

Группа компаний «Каркас» привезла на выставку в Краснодар образцы стойлового оборудования для содержания и разведения сельскохозяйственных животных. Это лишь малая часть того, что производит компания.

«Мы имеем две собственные производственные базы, свою логистику. От начала поступления металлопроката в производство до выхода конечной продукции мы используем только собственные ресурсы», — рассказал исполнительный директор группы компаний «Каркас» Юрий Сологуб.

«Это абсолютно наше производство. Это разработки наших специалистов. Мы работаем в очень тесном сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом сельского хозяйства», — отметила финансовый директор группы компаний «Каркас» Ксения Кравцова.

На Кубани компания из Санкт-Петербурга сделала упор на животноводческий комплекс. Местным фермерам предлагают собрать ограждения, стойла и секции, как конструктор. Специалисты отказались от сварки при монтаже и отдали предпочтение крепежу. Это экономит время и силы. Аграрии уже заинтересовались новыми разработками.

«Мы занимаемся животноводством в Ростовской области. Все инновации, которые есть на этой выставке, мы бы хотели оценить. Может быть, какую-то часть будем использовать у себя», — сказал фермер Александр Михаил.

Компания работает на рынке уже больше 20 лет, половину из них занимается производством стойлового оборудования и реализует продукцию по всей России и в странах СНГ.

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