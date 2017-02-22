ГК «Кубань» дома проиграл тольяттинской «Ладе» — 24:28

Гандболистки «Кубани» 22 февраля на домашней площадке уступили «Ладе» из Тольятти.

Матч очередного тура российской Суперлиги прошел в «Баскет-холле».

Первый тайм закончился со счетом 15:11 в пользу хозяек площадки. Однако во втором отрезке игры краснодаркам не удалось удержать лидирующие позиции. Итог встречи — 24:28.

По прошествии 12 игр ГК «Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги. «Лада» расположилась на третьей строчке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гандболистки «Кубани» вышли в «Финал четырех» Кубка России, обыграв тольяттинскую «Ладу» со счетом 28:27.

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