ГК «Кубань» дома уступил «Ладе»

Матч прошел в Краснодаре 2 ноября в рамках чемпионата России по гандболу.

Тольяттинские спортсменки одолели кубанскую команду со счетом 32:34.

Игра шла мяч в мяч, но в первом тайме «Лада» обеспечила себе преимущество — 16:21, которое так и не удалось переломить «Кубани».

Краснодарки потерпели очередное поражение от «Лады», но играли с ней на равных. Следующая встреча соперниц возможна только в плей-офф, сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

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