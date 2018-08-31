ГК «Кубань» откроет сезон домашним матчем с «Ростовом-Доном»

Игра начнется 31 августа в 18:30 на площадке дворца спорта «Олимп».

Команду из соседнего региона «Кубань» не может одолеть 23 матча подряд. В прошлом году в игре за Суперкубок встречались те же команды. Матч проходил в Ростове-на-Дону, и хозяева победили. В этому году трофей впервые побывает на Кубани.

«Чего-то не помню, чтобы 23 раза я проиграл «Ростову». Наоборот, я выиграл чемпионат России у «Ростова» с «Астраханью». Были победы, поэтому я вас очень прошу не заострять внимание на цифрах. Я вам обещаю, будут победы», — сказал главный тренер ГК «Кубань» Евгений Трефилов.

«Нам нечего им противопоставить в плане мастерства. Наша команда моложе, но у нас больше эмоциональности. Она — наш скрытый резерв, который помогает в стрессовых ситуациях, если направить в правильное русло», — сказала игрок ГК «Кубань» Валентина Вернигорова.

Игра в Краснодаре станет первой для нового наставника «Ростова» Амброса Мартина. Испанский специалист трижды выигрывал Лигу чемпионов, пять лет назад был признан лучшим гандбольным тренером в мире.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Трефилов пообещал побриться налысо, если ГК «Кубань» выиграет чемпионат России.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник