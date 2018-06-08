ГК «Кубань» пополнила Мария Дудина

До весны 2018-го 19-летняя гандболистка выступала за звенигородскую «Звезду».

В 2015 году Мария Дудина была признана лучшим правым крайним женского чемпионата Европы до 17 лет в Македонии, на котором сборная России завоевала серебряные медали.

«Переход в «Кубань» — моя инициатива, захотелось чего-то большего. Хочу поблагодарить своих первых тренеров в Звенигороде, которые дали мне очень многое. В «Звезде» я получила шанс проявить себя, дебютировала в суперлиге. Сегодня мне представилась возможность поработать с Евгением Трефиловым, чему я очень рада. Я очень давно не выходила на площадку, соскучилась по игре и ее эмоциям, хочу снова ощущать вкус побед. Приложу все свои силы для того, чтобы с моей новой командой достичь высоких результатов», — цитирует спортсменку пресс-служба ГК «Кубань».

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