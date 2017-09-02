ГК «Кубань» проиграл в финале Кубка России «Ростову-Дону»

Матч состоялся 3 сентября в Ростове-на-Дону.

В первом тайме гости показали высокий уровень игры – первыми отрыли счет, практически не совершали ошибок, однако удержать преимущество не смогли. Первый отрезок встречи завершился со счетом 11:14 в пользу хозяев.

Во втором тайме «Ростов-Дон» завладел инициативой и увеличил преимущество. В итоге встреча завершилась победой хозяев площадки со счетом 32:22.

Следующую игру ГК «Кубань» проведет 5 сентября — «желто-зеленые» сыграют против «Астраханочки» в первом матче чемпионата России. Встреча состоится в Краснодаре в 19:30, сообщает пресс-служба клуба.

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