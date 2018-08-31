ГК «Кубань» проиграл в финале Суперкубка России

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» 31 августа обыграли краснодарскую команду, в четвертый раз подряд став обладателями трофея.

Игра прошла в краснодарском дворце спорта «Олимп» и завершилась со счетом 22:32 (13:8).

Ростовский клуб ранее завоевывал трофей в 2015, 2016 и 2017 годах. «Ростов-Дон» является действующим чемпионом страны и обладателем Кубка России.

«Кубань» в минувшем сезоне стала второй в Кубке страны, сообщает «Р-Спорт».

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