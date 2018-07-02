ГК «Кубань» провел первую тренировку после отпуска

Отсутствовали на тренировке три игрока. Уже 3 июля к «Кубани» присоединится Екатерина Матлашова.

Полина Каплина и Александра Давиденко на две недели отправились в Венгрию, где в составе сборной России выступают на молодежном чемпионате мира.

Перед началом занятий генеральный директор клуба Сергей Вальтер поприветствовал двух новичков команды — Марию Дудину и Ольгу Башкирову. Он вручил им клубные футболки с их игровыми номерами. Мария Дудина будет выступать под номером 64, а Ольга Башкирова — под номером 21.

После команда провела двухчасовую тренировку. Первую часть игроки провели на воздухе, показывая свое физическое состояние после отпуска. Вторая часть тренировки прошла в тренажерном зале и была посвящена силовым упражнениям и повышению выносливости. До 14 июля команда будет тренироваться в Краснодаре, после чего отправится на двухнедельный сбор в Сочи, сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

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