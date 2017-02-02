ГК «Кубань» сыграет с «Альбой» в пятом туре группового этапа Кубка ЕГФ

ГК «Кубань» отправился в Венгрию. В Секешфехерваре 4 февраля команда сразится с клубом «Альба Фехервар».

Это пятый тур группового этапа Кубка ЕГФ. В Краснодаре венгерская команда была обыграна с преимуществом в пять мячей.

«Будет очень жесткая игра, они будут там по-другому играть, абсолютно. Будет совсем другая команда, очень жаль, что мы не смогли удержать десять мячей, вот эту разницу. Очень жаль, но в любом случае, нам нужно выигрывать. Другого варианта просто нет, чтобы выйти дальше», — говорит игрок ГК «Кубань» Яна Ускова.

«Мы играем в гостях — это судейство, да и вообще трибуны будут поддерживать соперников. Нам будет тяжелее играть там, нежели дома», — рассказывает игрок ГК «Кубань» Юлия Наливко.

В предстоящем матче «Кубани» нужно справляться с трудностями и вновь выигрывать, чтобы обеспечить себе досрочный выход в плей-офф Кубка ЕГФ. В случае победы венгерского клуба, он сравняется с российским по очкам, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник