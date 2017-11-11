ГК «Кубань» уступил «Астраханочке» в первом матче квалификации Кубка EHF

Встреча состоялась 11 ноября в Астрахани.

Она завершилась со счетом 29:27 в пользу хозяек площадки. Ответный матч пройдет 19 ноября в Краснодаре.

Для выхода в групповой этап кубка ЕГФ «Кубани» необходимо побеждать с разницей в три мяча. Или в два, но при этом не пропустить больше 27 голов. В качестве подготовки к ответной игре команды 15 ноября проведут домашние встречи чемпионата страны. «Кубань» сыграет с «Уфой-Алисой», а «Астраханочка» — с волгоградским «Динамо», сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

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