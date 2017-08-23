ГК «Кубань» уступил «Вардару» в Македонии

Гандбольный турнир Vardar Trophy стартовал 23 августа в Скопье.

Для обеих команд эта игра была первой в новом сезоне.В первом тайме «Кубани» еще удавалось не отпускать хозяек вперед, но во второй половине встречи македонские гандболистки выглядели сильнее. Несмотря на то, что краснодарки нанесли больше бросков по воротам соперника, их точность была не в пользу «желто-зеленых».

В концовке встречи «Кубани» удалось сократить отставание, но победа осталась за хозяйками — 37:32.

Второй матч в группе команда Евгения Трефилова проведет 25 августа против черногорской «Будучности», сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в турнире примут участие шесть коллективов. Клубы поделены на две группы. Победители группового раунда будут сражаться за золото. Те команды, которые станут вторыми, поспорят за бронзу.

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