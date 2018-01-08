ГК «Кубань» в Дании обыграл команду «Раннерс»

Краснодарские гандболистки провели первый матч в 2018 году на выезде 7 января. Коллектив стартовал с победы в Кубке ЕГФ.

За несколько часов до поединка между «Раннерсом» и «Кубанью» в группе прошла игра между французским «Брестом» и румынской «Крайовой», она завершилась победой «Бреста» со счетом 25:22. Датско-российское противостояние должно было решить, кто составит компанию француженкам в борьбе за лидерство в группе.

В первой половине встречи «Кубань» старалась быть на шаг впереди. Хотя датчанки и сравнивали счет семь раз за тайм, гости ушли на перерыв с преимуществом — 10:11.

Второй тайм начался голом датчанок — 11:11. Но равенство в счете на табло появилось в последний раз. Уже в следующие минуты два дуплета от Гаряевой и Фроловой увеличили разрыв — 12:15. Хозяйки забросили мяч, на что «Кубань» ответила пятью голами — 13:20.

При счете 15:21 краснодарки дали приблизиться соперницам на опасное расстояние — 18:21 за две минуты до конца. Но эти две минуты не принесли успеха датчанкам — они отличились дважды и столько же пропустили. В итоге победа «Кубани» — 20:23.

В Краснодаре 14 января в рамках второго тура группового этапа Кубка ЕГФ сыграют лидеры группы «А» «Кубань» и «Брест», сообщает пресс-служба клуба.

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