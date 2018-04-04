ГК «Кубань» вышел в полуфинал чемпионата России

Краснодарские гандболистки обыграли в серии до двух побед звенигородскую «Звезду». Матч завершился со счетом 26:20.

Третья встреча четвертьфинальной серии прошла 4 апреля в Краснодаре.

«Кубань» в полуфинале встретится с «Ладой» из Тольятти. В другом полуфинале сыграют «Астраханочка» и «Ростов-Дон», сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гандболистки «Кубани» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф чемпионата России обыграли «Звезду».

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