ГК СКИФ 6 октября дома сыграет с «Университетом-Невой»

Матч чемпионата России стартует в краснодарском дворце спорта «Олимп» в 16:30.

В последней игре кубанцы проиграли саратовскому СГАУ, но времени на работу над ошибками у них было достаточно.

«Большие победы не бывают без поражений, поэтому мы все равно думаем позитивно. У нас некоторые вещи получаются и в нападении, и в защите, но, к сожалению, нет хорошего постоянства, над этим работаем», — рассказал главный тренер ГК СКИФ Олег Кулешов.

Безусловно, поражение ударило по самолюбию игроков, и все же сейчас гандболисты морально готовы к поединку с питерцами.

«Конечно, последняя игра немного подорвала уверенность и настрой команды, но мы сделали работу над ошибками. Готовимся, настроение хорошее. Все равно чемпионат только начался, будут, конечно, и поражения, и победы», — отметил игрок ГК СКИФ Алексей Арчибасов.

«Университет-Нева» — соперник непростой. Лидер клуба Дмитрий Киселев покинул команду, однако и без него питерцы являются серьезным оппонентом.

«У них очень сильное правое крыло, вратари хорошие и все на задней линии с хорошими бросками. Еще команда тактически подкована», — считает игрок ГК СКИФ Максим Михалин.

В СКИФе все гандболисты в строю, травмированных нет.

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