ГК СКИФ на выезде обыграл астраханское «Динамо» — 26:39

Гандбольный клуб СКИФ 16 февраля на гостевой площадке обыграл астраханское «Динамо».

Матч чемпионата России прошел в Астрахани. Встреча завершилась со счетом 26:39. На счету Александра Шкуринского семь мячей. Шесть раз отличился Сергей Николаенков, пять — Игорь Карлов.

Это десятая победа краснодарцев в чемпионате страны. Теперь СКИФ находится на третьем месте в турнирной таблице.

Следующий матч краснодарцы проведут 18 февраля. Они сыграют в Волгограде против «Каустика», сообщает пресс-служба ГК СКИФ.

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