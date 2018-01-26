ГК СКИФ на выезде уступил астраханскому «Динамо»

Матч чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги прошел 26 января.

К перерыву гости вели со счетом 15:13, однако астраханская команда смогла вырвать победу у краснодарцев. Итог встречи — 25:23 в пользу «Динамо».

Самым результативным в составе «Динамо» стал Евгений Кохан, забивший девять мячей. По пять раз отличились Александр Ермаков и Сергей Предыбайлов. В составе СКИФа по пять мячей записали на свой счет Николай Близнов и Никита Степанов.

Для хозяев победа стала лишь третьей в 13 проведенных матчах. СКИФ потерпел четвертое поражение в 14 встречах, сообщает «Чемпионат».

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