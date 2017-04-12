ГК СКИФ начал подготовку к «Финалу четырех» Кубка России в Краснодаре

«Финал четырех» Кубка России по гандболу пройдет в апреле в Краснодаре во дворце спорта «Олимп». Один из участников соревнований — кубанский ГК СКИФ.

Клуб сейчас готовится к важным играм. Поражение от санкт-петербургского «Университета-Невы» в заключительном матче чемпионата уже забыто. Спортсмены заняты подготовкой.

— Мы готовимся, думаем, разбираем.

Команда сейчас проводит по две тренировки в день. СКИФовцы узнают своего соперника по полуфиналу 14 апреля. Жеребьевка назначена на 19:00. То, что соперника по 1/2 финала краснодарцы пока не знают, не создает им дополнительных сложностей.

СКИФ уже в третий раз подряд будет участвовать в «Финале четырех» Кубка России. В прошлом сезоне краснодарцы в полуфинале уступили «Чеховским медведям», затем в матче за бронзу — астраханскому «Динамо». Два года назад СКИФ также уступил чеховскому клубу, но уже в финале, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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