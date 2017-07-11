ГК СКИФ начал подготовку к сезону-2017/18

В июле команда будет тренироваться в Краснодаре, а в августе проведет турнир в Астрахани.

Гандбольный клуб СКИФ покинули игроки Александр Шкуринский, Игорь Карлов, Канан Аскеров.

СКИФ начнет участвовать в еврокубках спустя два года. В сезоне-2015/16 краснодарцы уступили в первом раунде Кубка вызова греческому «Филиппосу». Наивысшим достижением краснодарцев в еврокубках является победа в Кубке ЕГФ в сезоне-1989/90.

В новом сезоне выступления на Кубке вызова краснодарский клуб начнет с третьего раунда. Матчи пройдут 18, 19, 25, 26 ноября. Соперник определится в результате жеребьевки, которая состоится 18 июля, сообщает пресс-служба ГК СКИФ.

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