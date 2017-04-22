ГК СКИФ обыграл «Динамо» в первом матче 1/4 финала ЧР — 24:29

Гандболисты СКИФа 21 апреля одержали победу над астраханским «Динамо».

Первый матч четвертьфинала чемпионата России мужской Суперлиги состоялся в Астрахани.

Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился вничью — 13:13. Во втором отрезке игры СКИФ показал более высокий результат и одержал победу. Итог игры — 24:29.

На счету Игоря Карлова семь мячей, Александр Шкуринский и Валентин Воробьев отличились по пять раз.

Второй матч в серии до двух побед пройдет в Краснодаре 24 апреля, сообщает пресс-служба ГК СКИФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский СКИФ 16 апреля выиграл Кубок России по гандболу.

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