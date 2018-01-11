ГК СКИФ проведет два товарищеских матча в ставропольском Буденновске

Сейчас краснодарские гандболисты завершают учебно-тренировочный сбор.

Тренировки гандбольного клуба СКИФ проходят в поселке Волна Темрюкского района. Затем команда отправится в Буденновск Ставропольского края. Там 15 и 16 января СКИФ проведет товарищеские матчи против «Динамо-Виктора».

Первый после паузы матч чемпионата России краснодарские гандболисты проведут 20 января. Они встретятся с уфимским УГНТУ-ВНЗМ. Игра пройдет в зале краснодарской ДЮСШ по гандболу, сообщает пресс-служба ГК СКИФ.

Вернуться на ленту

Источник