ГК СКИФ проведет ответный матч 1/4 финала чемпионата России

Соперник команды тот же — ставропольский «Динамо-Виктор». В стартовой игре в Буденновске кубанцы уступили со счетом 21:27.

Дальше отступать некуда: если СКИФ вновь проиграет, то потеряет шанс побороться за медали Суперлиги.

«Самый важный матч в этом сезоне. После проигрыша разобрали игру. Все поняли свои ошибки, заслуженно проиграли. Мы не справились в защите и мало забили в нападении. В принципе, сейчас научить игроков чему-то сложно. Нужно настроить», — сказал главный тренер ГК СКИФ Олег Ходьков.

Настраиваются на важнейшую встречу и гандболисты. Разумеется, никто проигрывать не хочет. Работа над ошибками первого матча проведена и все жаждут победы.

«Первая половина первого тайма была более-менее ровной, во втором сделали кучу ошибок во второй половине. Ставрополь оторвался на четыре мяча. Во втором тайме уже они держали свое преимущество, у нас тоже не клеилось ни в нападении, ни в защите», — пояснил игрок ГК СКИФ Максим Михалин.

«Плей-офф — это такой период, когда можно слететь с первого места на последнее. Каждая игра очень важна. Тем более, мы сейчас проиграли первую игру», — считает игрок ГК СКИФ Алексей Арчибасов.

Если СКИФ 25 апреля сравняет счет в серии, то победителя придется выяснять в третьей схватке. Она также пройдет в Краснодаре 26 апреля.

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