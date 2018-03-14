ГК СКИФ проведет последний домашний матч предварительного этапа Суперлиги

14 марта в 15:00

Играть 14 марта предстоит со «СГАУ-Саратовом».

На данный момент краснодарская команда занимает третью строчку в таблице, соперник — на седьмой. Однако недооценивать оппонента не стоит. В первом круге чемпионата краснодарцы победили, но с трудом — 26:25.

«У нас так сложилось в чемпионате, что вообще все команды равные и могут бороться в каждой игре друг с другом. Поэтому бывает иногда, что наши ожидания не совпадают с тем, как мы планировали игру и что-то у нас не получается», — сказал игрок ГК СКИФ Дмитрий Свистунов.

Выигрывать сегодня нужно и тем, и другим. Гостям — чтобы закрепиться в зоне плей-офф. Хозяевам — чтобы остаться в тройке. Чем выше команда будет в таблице, тем легче достанется соперник в четвертьфинале Суперлиги.

«Сейчас у нас идет в чемпионате борьба за восьмерку. Там вообще неизвестно, кто куда попадет. Может быть, команда десятая пятое место займет. Поэтому очнь интересно. Мы не ищем никаких легких соперников себе, все игры будут тяжелыми», — отметил главный тренер ГК СКИФ Олег Ходьков.

Всего до окончания предварительного этапа чемпионата три матча.

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