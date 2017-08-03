ГК СКИФ сыграет с астраханским «Авиатором»

Встреча пройдет 5 августа в Астрахани.

Также в рамках межсезонья, помимо «Авиатора», команда встретится с «Пермскими медведями», «СГАУ-Саратов», астраханским «Динамо» и волгоградским «Каустиком».

В этом межсезонье ГК СКИФ покинули Дмитрий Карлов и Александр Шкуринский. Теперь, по словам тренера команды, настало время более молодых гандболистов.

«У нас команда с определенным финансированием. Во-первых, сейчас в чемпионате России рынок скуден в плане игроков. Я принял решение, что сейчас мы объединимся с теми игроками, которые были в дублирующем составе. Будем делать боевую команду», — сказал главный тренер ГК СКИФ Олег Ходьков.

Всего на турнир отправятся 17 игроков. Алексей Арчибасов травмирован. Нет в составе также Сергея Николаенкова и Дениса Заболотина. Эти гандболисты сейчас в раположении сборной России готовятся к первенству мира.

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