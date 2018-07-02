ГК СКИФ в новом сезоне возглавит Олег Кулешов

На чемпионате мира 2015 года в Катаре Олег Кулешов был главным тренером сборной России, которую возглавлял с 2012 года.

Олег Кулешов — российский гандболист, бронзовый призер Олимпийских игр — 2004, чемпион мира 1997 года, чемпион Европы 1996-го и серебряный призер чемпионата Европы — 2000.

«Не секрет, что мы долго искали главного тренера. Совмещать две должности мне было трудно и физически, и эмоционально. С Олегом Кулешовым мы впервые поговорили об этом еще на финале Кубка России в Москве. В июне он принял предложение поработать со СКИФом. Контракт заключен на год», — рассказал генеральный директор СКИФа Олег Ходьков.

Олег Кулешов отметил, что в Краснодаре сильнейшая в стране школа, откуда выходят сильные игроки, и выразил уверенность, что сезон будет интересным.

Команда выйдет из отпуска 6 июля, сообщает пресс-служба ГК СКИФ.

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