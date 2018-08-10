ГК СКИФ вернулся в Краснодар со сборов

Команда несколько недель находилась в Кисловодске. Далее будет заниматься дома.

Впереди — товарищеские игры. В Краснодаре 18 и 19 августа пройдут матчи с «Пермскими медведями».

«Я думаю, что ребята обрадуются. Сейчас много гандбольных упражнений в маленьких группах, поэтому для нас будет, прежде всего, интересно посмотреть, что мы сейчас немножко сделали в плане тактики», — считает главный тренер ГК СКИФ Олег Кулешов.

Состав клуба пока не полный. Одна часть играет на чемпионате Европы среди игроков до 18 лет. Другая выступает на спартакиаде России. Сергей Николаенков уже в команде. С ним молодежная сборная на чемпионате Европы стала лишь 15-й. Но сейчас — мысли о встрече с пермской командой.

«Обязательно должна быть игровая практика. А «Пермские медведи» — команда неплохая. Физически они хорошо готовы. Всегда у них акцент на защиту. Думаю, полезно будет поиграть с ними», — отметил игрок ГК СКИФ Сергей Николаенков.

Герман Манукол недавно играл на чемпионате мира по пляжному гандболу. Медалей тоже не привез, но опыт получил.

«Все 16 команд — очень сильные. Все могли бороться за медали. Абсолютно каждая команда. К сожалению, удача не нашей стороне оказалась», — сказал игрок ГК СКИФ Герман Манукол.

После товарищеских матчей СКИФ поедет в Буденновск. Там в конце августа пройдет турнир среди шести команд Суперлиги.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник