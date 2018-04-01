ГК СКИФ завершил борьбу за Кубок вызова

Гандболисты краснодарского клуба потерпели поражение от команды «ИБВ Вестманнаэйяр».

Ответный матч четвертьфинала Кубка вызова прошел 31 марта в Исландии. Встреча завершилась со счетом 28:41.

Самым результативным в составе российского клуба стал Сергей Николаенков, забивший девять мячей.

Первый матч команд, прошедший 25 марта в Краснодаре, также завершился поражением СКИФа (23:25). По сумме двух встреч (66:51) в полуфинал вышел исландский клуб, сообщает «Чемпионат».

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