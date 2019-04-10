Глав семи поселений Выселковского района привлекли к ответственности за стихийные свалки

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Глав семи поселений Выселковского района привлекли к ответственности за стихийные свалки

Прокуратура во время проверки обнаружила на территории Выселковского района семь несанкционированных свалок ТБО.

Стихийные свалки твердых коммунальных отходов обнаружили на территории Березанского, Газырского, Бейсугского, Крупского, Новомалороссийского, Новобейсугского и Бузиновского сельских поселений. Мусор находился в местах, не имеющих твердого покрытия и не защищенных от осадков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Главам сельских поселений внесены представления об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. После этого свалки в Новомалороссийском, Бузиновском, Новобейсугском сельских поселениях ликвидировали, на остальных территориях работы по ликвидации свалок продолжаются.

Чиновников привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

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