Глава Адыгеи и губернатор Рязанской области почтили память советских воинов

По приглашению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в республику прибыл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Визит, который проходит в дни празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начался с посещения памятных мест.

Николай Любимов побывал в родном ауле главы Адыгеи. Вместе с Муратом Кумпиловым в ауле Уляп они возложили цветы к памятнику аульчанам, павшим в боях за освобождение Родины.

Главы двух регионов почтили минутой молчания память погибших воинов. Среди них много земляков и родственников Мурата Кумпилова, чьи имена высечены на плите мемориального комплекса. Он также включает памятник землякам, останки которых были обнаружены уже в мирное время в братской могиле и перезахоронены в родном ауле.

Мурат Кумпилов и Николай Любимов возложили цветы к подножью памятника кавалеристам Уляпа — участникам Первой мировой войны. Монумент всадникам «Дикой дивизии» был открыт в 2015 году и является символом славной истории, напоминанием потомкам о проявленном героизме жителей аула Уляп и всей Адыгеи в годы Первой мировой войны во славу Великой России.

В Доме правительства Республики Адыгея Мурат Кумпилов и Николай Любимов проведут переговоры для обсуждения аспектов межрегионального сотрудничества.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник