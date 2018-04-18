Глава Адыгеи и посол Италии в России провели переговоры

Адыгея встретила делегацию предпринимателей из Италии. Возглавил бизнес-миссию посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччиано.

В делегацию вошли первый секретарь торгово-экономического отдела посольства Италии в Москве Катерина Джильуто, директор московского представительства агентства по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских компаний Пьер Паоло Челестэ, генеральный почетный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, консульский корреспондент в Волгограде Стефано Росси, а также около 60 предпринимателей, представляющих разные сферы деятельности: сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, туризм.

Бизнес-миссия началась с официальных переговоров главы Адыгеи Мурата Кумпилова и посла Италии в РФ Паскуале Терраччиано.

В ходе диалога обсуждались возможности расширения деловых связей, инвестирования в экономику региона. Стороны выразили заинтересованность в укреплении и дальнейшем развитии торгово-экономических и дружеских отношений между Италией и Адыгеей, в реализации ранее достигнутых на Российском инвестиционном форуме в Сочи договоренностей.

«В современной международной конъюнктуре стабильное и взаимовыгодное сотрудничество играет особую роль. Именно это и демонстрирует сегодняшняя бизнес-миссия. Более того, Италия стала для нашего региона одним из стратегических зарубежных партнеров, перспективным международным направлением. Адыгея и в дальнейшем, исходя прежде всего из государственных интересов России, нацелена на многоплановое и перспективное сотрудничество с зарубежными партнерами», — отметил Мурат Кумпилов

Посол Италии в России поблагодарил главу Адыгеи за прием и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие с регионом, который считает одним из динамично развивающихся в России.

«Россия и Италия эффективно взаимодействуют по многим направлениям. Сегодня Российская Федерация выходит из экономического кризиса, при этом ключевое слово — инвестиции. Мы поддерживаем этот подход. Сегодня наше деловое сотрудничество с Россией мы видим в активизации отношений, переходим от тезиса «Сделано в Италии» на «Сделано с Италией». Поэтому особое внимание уделяем развитию уже действующих проектов. Не случайно бизнес-миссию решено начать с самых перспективных регионов России, с высокой деловой активностью. Именно такой мы считаем Адыгею, которая стала вторым регионом посещения с момента моего назначения», — отметил Паскуале Терраччиано.

Глава Адыгеи в очередной раз подтвердил готовность к сотрудничеству и дальнейшему созданию условий для привлечения инвестиций, учитывая опыт работы республики с международными инвесторами и высокую конкурентную среду между регионами страны.

Далее диалог продолжится на пленарном и тематических заседаниях формата В2В (бизнес бизнесу). Они распределены по основным секторам, представляющим инвестиционный интерес для обеих сторон. В частности, партнерские отношения могут затронуть весь спектр АПК, туристской отрасли, особенно в развитии санаторно-курортного отдыха. Также возможна реализация перспективных проектов в области здравоохранения, в частности, в сфере реабилитации пациентов с презентацией проекта «Лечиться в Италии». Еще одна биржа деловых контактов посвящена теме строительства. Будет рассмотрен опыт Италии в городском благоустройстве, отделке зданий, малых архитектурных формах.

В рамках визита посла в Адыгею запанирована и насыщенная культурно-познавательная программа с посещением национального музея Адыгеи, Северокавказского филиала государственного музея Востока, осмотр экспозиций признанного мастера-ювелира Аси Еутых, мастера народных промыслов Замудина Гучева, природных достопримечательностей региона.

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