Глава Адыгеи и представители «Росатома» ознакомились с организацией «Бережливого производства» на ЗАО «Зарем»

Изучать и внедрять принципы «Бережливого производства» на редукторном заводе «Зарем» начали год назад.

В этом процессе серьезную поддержку руководству и коллективу предприятия оказали эксперты «Росатома».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов с директором по развитию производственной системы «Росатома» Сергеем Обозовым и куратором проектов «Росатома» Владимиром Арженцовым ознакомились с организацией на заводе новых принципов организации труда.

Руководство ОАО «Зарем» рассказало гостям о результатах анализа критичных процессов, проведенных в прошлом году их проектным офисом, и этапах внедрения «Бережливого производства». Главная цель — сократить сроки изготовления продукции.

Отмечено, что за год средняя эффективность работы на заводе выросла в три раза. В реализацию проекта вовлечен весь коллектив. За год удалось успешно разрешить более 37% зафиксированных производственных проблем. Во всех подразделениях, задействованных в проекте, размещены стенды по визуализации и листы проблем и предложений.

Глава республики отметил, что данный проект пилотный для Адыгеи, и важно провести глубокий анализ промежуточных итогов его реализации.

«Уже сейчас видно, что принципы «Бережливого производства» приносят свою пользу. Руководство и коллектив компании заинтересован в качестве конечного продукта, растет экономическая выгода и сокращаются издержки. Уверен, что ваш опыт пригодится на других предприятиях республики», — сказал Мурат Кумпилов.

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