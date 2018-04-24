Глава Адыгеи отчитался перед депутатами по работе органов власти в сфере культуры, образования и спорта

На заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи состоялся ежегодный отчет главы Адыгеи Мурата Кумпилова по основным итогам социально-экономического развития региона.

Отдельно Мурат Кумпилов остановился на вопросах деятельности исполнительных органов власти в сфере культуры, образования и спорта.

«Объем бюджетных ассигнований в консолидированном бюджете Республики Адыгея в сфере культуры составил 1 млрд 155 млн. рублей, что на 23,2% больше, чем в 2016 году», — подчеркнул глава республики.

Отмечено, что при поддержке федерального бюджета в 2017 году отремонтированы Егерухайский и Джиджихабльский сельские дома культуры. Из республиканского бюджета выделили 10,5 млн рублей на капитальный ремонт дома культуры в ауле Блечепсин.

В рамках госпрограммы Адыгеи «Развитие культуры» в прошлом году было выделено более 523 млн рублей за счет всех источников финансирования. На эти средства приобретено компьютерное оборудование для библиотек, начаты плановые ремонты ряда учреждений культуры. В Национальном музее выделены средства на противопожарное оборудование и современные охранные системы.

Говоря о системе образования, глава республики, в частности, отметил, что на модернизацию школ региона направлено около 88 млн рублей. Отремонтировано девять школьных спортзалов, шесть муниципальных образований получили 11 школьных автобусов.

«Мы сохраняем 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. На повестке — строительство детских садов и яслей в городе Майкопе, Тахтамукайском и Майкопском районах», — сказал глава республики.

На благоустройство территории Республиканской естественно-математической школы из бюджета республики выделено 10 млн рублей. В ауле Новая Адыгея построена современная школа на 990 мест. С 2018 по 2020 годах запланировано строительство еще двух школ на 1 тыс. 100 мест каждая в Энеме и Майкопе.

Говоря о развитии физкультуры и спорта, глава Адыгеи отметил, что на сегодняшний день в регионе насчитывается более 900 спортивных объектов. В прошлом году завершена реконструкция Адыгейского республиканского стадиона, введены в эксплуатацию девять плоскостных сооружений, открыты спортивно-стрелковый тир «Центра спортивной подготовки сборных команд республики Адыгея», спортивный комплекс «Владимир Невзоров» и ФОК в ауле Тахтамукай. Ведется планомерная работа по адаптации объектов спорта для граждан с ограниченными возможностями.

«В 2018 году запланировано строительство двух спортивных объектов: спортивного комплекса в поселке Энем и спортивного комплекса в ауле Понежукай. Также на этот год республика выделяет муниципалитетам 10 млн рублей на закупку искусственных покрытий для мини-футбольных полей», — сказал Мурат Кумпилов.

Отдельно отмечено, что для взаимодействия органов власти, общественных организаций и физкультурно-спортивных объединений в республике создан Совет при главе Адыгеи по развитию физической культуры и спорта.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник