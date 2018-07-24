Глава Адыгеи положительно оценил работу Фонда соцстрахования в республике

Мурат Кумпилов встретился с управляющим регионального отделения Фонда Разиет Натхо.

В ходе рабочей встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с управляющим регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Адыгее Разиет Натхо были рассмотрены результаты исполнения обязательств, возложенных на отделение Фонда.

Речь шла о ходе реализации в республике федеральных пилотных проектов «Электронный листок нетрудоспособности» и «Прямые выплаты», которые стартовали в июле 2017 года.

Как доложила Разиет Натхо, проекты в республике успешно реализуются. Случаев задержки выплат всех видов пособий не было. Этому во многом способствовали тесное межведомственное взаимодействие и тщательная подготовка к переходу на новую систему начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, материнству и детству.

Что касается проекта «Электронный листок нетрудоспособности», сейчас число сформированных больничных листков в электронном виде составляет 22% от общего количества. Охват застрахованных лиц, работающих в системе «Электронный листок нетрудоспособности», — 52%. К концу года планируется увеличить данный показатель до 70%, продолжив работу по заключению соглашений со страхователями.

Еще один пилотный федеральный проект, который планируется реализовать в Адыгее совместно с минздравом республики, «Профилактика сахарного диабета». В настоящее время идет подготовительный этап, анализируется информация по работающим гражданам с данным диагнозом, расходам на лекарственное обеспечение и оплату больничных. Стартует проект в 2018 году.

Разиет Натхо отметила, что в зоне внимания — исполнение всех обязательств, в том числе обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, заявки на которые удовлетворены на 100%. Также удалось ликвидировать очередь на предоставление путевок для санаторно-курортного лечения. В 2018 году будет предоставлено около 500 путевок.

Глава Адыгеи в целом дал положительную оценку деятельности Фонда в республике, обратив внимание на первоочередность оказания услуг системы соцстрахования детям-инвалидам. Для доступности услуг и прозрачности работы отделения Фонда Мурат Кумпилов рекомендовал продолжить работу по предоставлению услуг в электронном виде, а также через МФЦ.

На контроле и вопросы сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Поставлена задача: создавать соответствующие условия труда на предприятиях и прийти к нулевому показателю по травматизму на производстве.

«Мы видим, что ситуация меняется к лучшему. Значительно повысились показатели работы отделения Фонда, налажено межведомственное взаимодействие для выполнения общих задач, которые имеют большое социальное значение. Нужно и в дальнейшем планомерно идти к намеченным целям, совершенствуя работу по поддержке социально уязвимых групп населения», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

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