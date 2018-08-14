Глава Адыгеи поручил взять на особый контроль благоустройство Майкопа

Благоустройство республиканской столицы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили на планерном совещании Кабинета министров РА.

Мероприятие в режиме видеоконференции провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В 2018 году по партийному проекту «Единой России» в Майкопе запланировано благоустройство 20 дворовых и четырех общественных территорий. По информации мэрии, уже завершены работы в пяти дворах, на 11 участках ведется строительство, еще на четырех объектах в ближайшее время к благоустройству приступят до конца недели. Начата работа по благоустройству зеленой зоны на улице Подлесной. Подготовлены документы для реконструкции сквера на площади Дружбы, парковой зоны по улице Шоссейной, 4 и площадки возле нового корпуса городской поликлиники № 1.

«Реализация программы должна проходить гласно, с участием горожан. Собирайте актив, обсуждайте с людьми проекты благоустройства общественных территорий. Эту работу мы делаем для них, и мнение жителей нужно учитывать в первую очередь. Особое внимание уделите качеству строительства — облик Майкопа должен соответствовать статусу республиканской столицы», — подчеркнул Кумпилов.

Всего на реализацию в Адыгее федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году выделяет 245,8 млн рублей, из них 91,5 млн рублей — федеральные средства, более 140,1 млн рублей — республиканские средства, свыше 14,1 млн рублей — средства местных бюджетов.

Помимо программных средств, эта сумма включает и дополнительные средства, предусмотренные в бюджете Адыгеи на благоустройство общественных территорий: для Майкопа — 80 млн рублей, для Адыгейска и всех семи районов республики — по 5 млн рублей, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

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