Глава Адыгеи посетил детские оздоровительные лагеря «Кавказ» и «Горный»

Мурат Кумпилов посетил детские лагеря в Майкопском районе.

Летняя оздоровительная кампания — 2018 в Адыгее стартовала 28 мая, детей принимают 94 организации отдыха и оздоровления, в том числе две — на Черноморском побережье. В течение года планируется оздоровить 23 тыс. детей, на эти цели направили 84,1 млн рублей. Еще 200 школьников отправятся во всероссийские образовательные лагеря «Орленок», «Смена» и «Артек». Всего с начала лета отдохнули и находятся на отдыхе почти 8 тыс. школьников.

В спортивно-оздоровительном лагере «Кавказ» отдыхают 230 детей, туристско-краеведческий лагерь «Горный» стал местом отдыха для почти 300 детей из Адыгеи, Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края.

Глава республики осмотрел территории летних лагерей, побеседовал с отдыхающими детьми и персоналом, оценил качество питания в столовых.

В беседе с руководством детских оздоровительных учреждений глава республики указал на необходимость неукоснительного соблюдения всех санитарных норм и требований безопасности, совершенствования работы по организации досуга и воспитания детей.

«Наша первоочередная задача — обеспечение безопасности и благополучия детей. И, разумеется, за летний оздоровительный период они должны получить как можно больше положительных эмоций, понять, что детские лагеря — это место, где их ждут только хорошие впечатления и события и куда всегда хочется возвращаться», — сказал глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов пожелал детям хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.

«Уверен, многие из вас нашли здесь новых друзей, и после окончания отдыха вы сможете продолжить с ними общение, созваниваться, переписываться. Сохраните эту дружбу», — сказал глава Адыгеи.

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