Глава Адыгеи поставил ряд задач по снижению уровня безработицы

На заседании Кабинета министров республики под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова рассмотрели вопрос реализации в первом полугодии мероприятий госпрограммы «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы.

«Снижение уровня безработицы — одно из приоритетных направлений деятельности республиканской власти, которое включает комплекс принимаемых мер в разных сферах жизни и является индикатором нашей работы в целом», — подчеркнул глава республики.

По информации начальника УГСЗН РА Галины Цыганковой, в органы службы занятости населения Республики Адыгея в первом полугодии за предоставлением государственных услуг обратились 52,7 тыс. человек. Зарегистрированы в качестве безработных 2 тыс. человек (на 9,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года).

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2018 года составил 1%, по итогам выборочных обследований по методологии Международной организации труда — 8,8%. При этом численность занятого населения увеличилась на 0,2% и составила 182,9 тыс. человек. При помощи органов службы занятости трудоустроено более 1,5 тыс. человек.

Механизмом стабилизации ситуации на рынке труда является реализация государственной программы Адыгеи «Содействие занятости населения». На сегодня банк вакансий органов службы занятости составляет около 3,5 тыс. свободных рабочих мест. Наиболее востребованы рабочие специальности. В связи с этим на дополнительное профессиональное образование было направлено более 300 безработных, проведено 72 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

Кроме того, в рамках госпрограммы за шесть месяцев этого года к общественным работам было привлечено 463 человека, консультации по содействию самозанятости оказаны 208 безработным. Особое внимание уделяется увеличению уровня занятости людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Ко всем обратившимся в службу занятости применяется индивидуальный подход, чтобы обеспечить максимальную комфортность при получении госуслуг и трудоустройстве. По уровню занятости инвалидов Адыгея занимает третье место в ЮФО. Всего на предприятиях республики работают более 8 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Адыгеи поручил систематизировать работу в данном направлении, активизировать взаимодействие с работодателями по предоставлению объективных сведений о вакансиях, в том числе и на ресурсе «Работа в России», эффективно использовать возможности дополнительного образования, которое дает безработным реальный шанс получить новую востребованную специальность. Актуальными остаются и вопросы формирования программ среднего профессионального обучения с учетом ситуации на рынке труда.

Мурат Кумпилов также подчеркнул, что одним из эффективных механизмов снижения уровня безработицы является создание новых рабочих мест. К примеру, сейчас открыто около 100 вакансий на молзаводе «Тамбовский», который недавно запустил в Майкопе новый цех.

Глава республики в очередной раз напомнил членам Кабинета министров о значимости выполнения поручений по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности региона.

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