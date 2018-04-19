Глава Адыгеи поставил задачи по развитию футбола в регионе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с председателем комитета по физической культуре и спорту Адыгеи Муратом Дагужиевым и главным тренером ФК «Дружба» Софербием Ешуговым, назначенным на эту должность несколько месяцев назад.

Обсуждались вопросы восстановления былой спортивной славы и престижа ФК «Дружба», а также развития футбола в целом. Среди основных задач, поставленных главой Адыгеи перед новым тренером и руководством спорткомитета, — повышение профессионального уровня футболистов, привлечение местных перспективных спортсменов, развитие школы футбола.

«Мы ожидаем от ФК «Дружба» новых побед, вовлечения в занятия футболом большего числа юных спортсменов. В результате возрастет интерес к команде у жителей республики, появятся свои фан-клубы. Они также могут стать одним из стимулирующих факторов для наших футболистов. Важно сделать все, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Там должна кипеть жизнь, и каждая игра превращаться в настоящий спортивный праздник», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики обратил внимание на доступность посещения игр для юных футболистов, а также спортсменов и болельщиков из районов Адыгеи. Как доложил Мурат Дагужиев, определенные позитивные тенденции в решении этих задач уже наметились. Этому способствовало принятое решение о назначение нового тренера. ФК «Дружба» в турнирной таблице ПФЛ зоны «Юг» второго дивизиона поднялся с десятого на пятое место. Из семи игр ФК «Дружба» выиграл пять матчей, два сыграл вничью. До окончания чемпионата до 20 мая предстоят еще шесть игр, из которых три — на домашнем поле.

«Успехи команду воодушевили, сплотили. Наши футболисты почувствовали вкус победы. Сейчас стоит задача выиграть каждую из оставшихся игр. Все соперники серьезные, особенно ожидаем высокий накал игр с «СКА Ростов-на-Дону», «Краснодар 2», «Черноморец», «Афипс». Планка перед ФК «Дружба» поставлена высокая, но достигать ее нужно», — отметил Софербий Ешугов.

Тренер также сообщил, что сегодня в дублирующий состав команды входит 20 человек. Они являются главным резервом для основного состава, в котором играют 22 футболиста, из них 12 человек — жители республики. В команде создан баланс из опытных и перспективных спортсменов, есть лидеры, которые определяют стиль игры. При этом требования ко всем одинаковые — с самоотдачей тренироваться, стремиться к результату и достигать победы.

Глава Адыгеи пожелал футболистам успеха в предстоящих матчах. Руководству спорткомитета и клуба предложено также рассмотреть варианты стимулирования перспективных молодых игроков для создания кадрового резерва.

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