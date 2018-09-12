Глава Адыгеи потребовал конкретных мер по противодействию коррупции

Мурат Кумпилов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РА.

«Вопросы противодействия коррупции мы должны держать под постоянным контролем, на это нас нацеливает президент России Владимир Путин. Необходимо строго следовать антикоррупционному законодательству, предупреждать любые нарушения в этом направлении», — отметил глава Адыгеи.

О принимаемых в регионе мерах по выявлению, предупреждению и урегулированию конфликта интересов, а также по профилактике коррупционных проявлений доложил начальник управления главы РА по профилактике коррупционных и иных правонарушений Юрий Уэтлев.

Особое внимание уделили вопросам предупреждения и своевременного пресечения конфликта интересов в деятельности государственных и муниципальных служащих. Для этого в Адыгее актуализировали базу данных кадровых подразделений, дополнительно провели анкетирование государственных и муниципальных служащих. На контроле – устранение выявленных нарушений в министерстве здравоохранения РА. Как доложил руководитель данного министерства РА Рустем Меретуков, все необходимые меры по предотвращению конфликта интересов приняты, один из сотрудников ведомства уволен.

Кумпилов поручил не снижать контроль за антикоррупционным законодательством, внимательно рассматривать обращения граждан и принимать конкретные решения по обозначенным жителями проблемам, особенно в сфере здравоохранения, образования, земельных отношений.

Также поручено до 15 сентября провести мониторинг деятельности по закупкам товаров, работ и услуг для нужд государственных органов, организаций и подведомственных им структур на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности) должностных лиц, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

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