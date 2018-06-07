Глава Адыгеи потребовал контролировать соблюдение антикоррупционного законодательства

Мурат Кумпилов провел заседание республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Как подчеркнул глава Адыгеи, отправной точкой в противодействии коррупции является соблюдение законодательства в органах власти. Поэтому ключевой темой повестки дня стало обсуждение результатов прошедшей декларационной кампании и контрольной деятельности за декларированием доходов и расходов представителей подразделений Кабинета министров РА, предотвращением конфликта интересов.

«Борьба с коррупцией — важнейшая государственная задача, на решение которой президент страны нацелил все общество. Эта работа должна быть последовательной, нужно строго следовать антикоррупционному законодательству, предупреждать любые нарушения в этом направлении», — отметил глава республики.

В ходе совещания отметили, что в 2016 году в рамках прокурорской проверки в нескольких министерствах выявили нарушения, связанные с предоставлением некоторыми сотрудниками недостоверных и неполных сведений о доходах и расходах. Также, по словам прокурора Адыгеи Марка Большедворского, установили факты несвоевременного размещения данных сведений в интернете.

С докладами о проделанной работе по устранению нарушений выступили министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров и министр культуры РА Юрий Аутлев. Они отметили, что все ранее выявленные нарушения устранили. Должностные лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Для предотвращения нарушений провели инструктажи, семинары со специалистами, организовали изучение новых антикоррупционных нормативных правовых актов, для декларирования данных используют специальное программное обеспечение.

По словам начальника управления главы РА по профилактике коррупционных и иных правонарушений Юрия Аутлева, итоги проведенной в этом году декларационной кампании свидетельствуют о повышении уровня межведомственного взаимодействия, компетентной и тщательной работе в рамках реализации законодательства в сфере противодействия коррупции.

На качество заполнения предоставляемых сведений о доходах и расходах должностных лиц также повлияло использование специального программного обеспечения «Справки БК», что позволило минимизировать технические ошибки при заполнении справок. Также по поручению главы РА в рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в РА» комитетом РА по взаимодействию с органами местного самоуправления организовано обучение специалистов кадровых служб органов местного самоуправления.

Подводя итоги заседания, Кумпилов поручил руководителям министерств и ведомств устранить недочеты в антикоррупционной работе кадровых подразделений. Он потребовал жесткого контроля за соблюдением законодательства в этой сфере, принципиального подхода в отношении нарушителей, вплоть до кадровых решений, а также более системной работы по пресечению и профилактике нарушений антикорруционного законодательства, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

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