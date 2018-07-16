Глава Адыгеи поздравил ветеранов 131-й мотострелковой бригады

В Доме правительства Адыгеи 16 июля состоялся торжественный прием, посвященный 100-летию Краснодарской краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды 9-й мотострелковой дивизии — 131-й отдельной мотострелковой бригады.

Ветеранов воинского соединения поздравил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В своем приветственном слове Кумпилов подчеркнул, что за свою вековую историю дивизия прошла большой ратный путь, внесла значимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

«Не ошибусь, если скажу, что на долю каждого поколения воинов выпадали непростые испытания. Бойцы дивизии охраняли и обороняли Черноморское побережье во время Великой Отечественной войны, освобождали от немецко-фашистских захватчиков Кубань и Адыгею, воевали в Польше, Чехословакии. Позже защищали целостность России в горячих точках страны, в составе коллективных сил выполняли задачу по поддержанию мира в зоне Грузино-Абхазского конфликта. Какими бы трудными и опасными ни были боевые задачи, бойцы дивизии всегда старались выполнять их на самом высоком уровне, неизменно демонстрировали отвагу, самоотверженность и верность долгу», — сказал Мурат Кумпилов.

Он отметил значимость работы ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи, их вклад в развитие военного дела. За активную общественную деятельность и в связи с юбилеем благодарность главы Адыгеи объявлена ветеранам Великой Отечественной войны Ивану Бровко и Владимиру Мостовову, ветеранам дивизии Климу Меретукову, Леониду Рудяку, Виктору Шкарбану.

С праздничной датой собравшихся также поздравили председатель Государственного Совета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, председатель Совета ветеранов Адыгеи Аслан Куадже.

Ветераны поблагодарили Мурата Кумпилова за внимание к воинскому формированию и его ветеранам, отметили теплые взаимоотношения, сложившиеся между руководством республики и командованием дивизии за более чем полувековой период дислокации на территории Адыгеи.

Глава Адыгеи сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой была достигнута договоренность о совместном визите на праздничные мероприятия, которые пройдут на территории 7-ой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы в Гудауте.

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