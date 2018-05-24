Глава Адыгеи примет участие Петербургском международном экономическом форуме

Планируется, что Мурат Кумпилов проведет ряд деловых переговоров, подпишет несколько соглашений о сотрудничестве.

В Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) под девизом «Создавая экономику доверия».

В этом году форум собрал рекордное количество участников — около 15 тыс. человек из многих стран мира: политики, главы крупнейших корпораций, эксперты, главы субъектов Российской Федерации. Адыгею представляет делегация республики под руководством Мурата Кумпилова.

Предусмотрена насыщенная деловая программа пребывания представителей правительства и бизнеса региона. Планируется, что глава Адыгеи проведет ряд деловых переговоров, подпишет несколько соглашений о сотрудничестве. В их числе — с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», с Фондом «Росконгресс» и Ассоциацией юристов России, а также с АО «Национальная служба санитарной авиации».

Кроме того, Кумпилов примет участие в деловой программе экономического форума. Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. В диалоге будут участвовать премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лидер Франции Эммануэль Макрон, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагарда.

Работа форума откроется сессией «Деловой климат в России: чего удалось достичь и куда двигаться дальше?» Участники дискуссии обсудят, на какую поддержку со стороны государства может рассчитывать бизнес и за счет чего возможно сделать деловой климат в стране более благоприятным.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. Это — одна из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. С 2005 года Форум проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

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