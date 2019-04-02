Глава Адыгеи принял участие в видеоселекторе министра экономического развития РФ

Министр экономического развития России Максим Орешкин провел видеоселектор с руководителями регионов по вопросу реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В совещании принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Министр экономического развития напомнил, что с марта 2019 года действует программа по льготному кредитованию субъектов МСП со ставкой не выше 8,5%. В данном направлении будет задействовано 70 кредитных организаций. Цель проекта — увеличение предпринимательской активности населения.

В рамках нацпроекта, рассчитанного на 2019–2024 годы, в Адыгее утверждено пять региональных проектов. Они направлены на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа к льготному финансированию, акселерацию малого и среднего предпринимательства, создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации, а также популяризацию предпринимательства в республике.

Кроме того, в Адыгее определен единый орган управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП — Республиканский бизнес-инкубатор. На его базе в этом году планируется создать центр «Мой бизнес», который объединит на одной площадке микрофинансовые организации, региональные гарантийные организации, Фонд развития промышленности и т.д. В частности, здесь разместятся МФЦ для бизнеса, ЦОУ (центр оказания услуг) и ЦПЭ (центр поддержки экспорта), создание которого запланировано в этом году в рамках участия республики в реализации национального проекта.

Особое внимание отводится популяризации предпринимательства. Так, в рамках нацпроекта планируется охватить около 10 тыс. человек из различных целевых групп. Поддержка центра «Мой бизнес» позволит повысить финансовую грамотность населения, также желающие смогут узнать об основах ведения бизнеса и приобрести различные навыки предпринимательской деятельности.

По итогам работы планируется создание более 200 субъектов МСП и порядка 2 тыс. рабочих мест.

Общая сумма, предусмотренная на финансирование проектов, с учетом федерального и регионального бюджета составит около 830 млн рублей. Только в текущем году на эти цели выделят 154 млн рублей.

После завершения видеоселектора глава республики Мурат Кумпилов провел совещание с премьер-министром Адыгеи Александром Наролиным, заместителем премьер-министра республики Вячеславом Сапиевым, министром экономического развития и торговли Анзауром Куановым и министром сельского хозяйства Владимиром Свеженцем.

Глава региона отметил важность данного нацпроекта, который призван придать дополнительную динамику развитию малого и среднего бизнеса.

«Реализация нацпроекта в сфере МСП, в конечном счете, напрямую связана с улучшением социально-экономических показателей и повышением качества жизни граждан. Необходимо обеспечить эффективное взаимодействие заинтересованных министерств по достижению целевых показателей, а также организовывать необходимые консультации и обучающие тренинги, нацеленные на повышение экономической грамотности населения. Кроме того, важно создать соответствующее информационное поле, где можно продвигать интересные бизнес-модели и популяризировать предпринимательскую деятельность», — подчеркнул Мурат Кумпилов.