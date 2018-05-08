Глава Адыгеи принял участие в церемонии инаугурации президента России

В Кремле 7 мая состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного gрезидента Российской Федерации Владимира Путина.

В церемонии приняли участие члены Правительства РФ, администрации президента РФ, депутаты Федерального Собрания, руководители федеральных служб и ведомств, лидеры религиозных конфессий, главы субъектов государства и представители общественных структур.

Делегацию от Адыгеи возглавил глава республики Мурат Кумпилов. Также в состав делегации вошли: сенаторы от РА Мурат Хапсироков и Олег Селезнев, депутаты Госдумы РФ Мурат Хасанов и Владислав Резник, сопредседатели регионального избирательного штаба Владимира Путина в Адыгее Исхак Машбаш, Светлана Дорошенко и Дауд Мамий, председатель общественной палаты Республики Адыгея Руслан Устов, депутаты Госсовета-Хасэ РА Елена Любченко и Сергей Погодин, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принес присягу народу России. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность президента Российской Федерации.

Далее глава государства выступил с речью, в которой поблагодарил граждан России за поддержку на выборах и пообещал сделать все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, оправдать запросы общества и надежды граждан страны. Также Путин обозначил приоритеты в своей дальнейшей работе.

«Сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего, для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека — вот, что сегодня главное, вот, что в центре нашей политики. Наш ориентир — это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека», — сказал президент РФ.

Также Владимир Путин отметил, что необходимо расширять пространство свободы для предпринимателей и ученых, для людей творческого труда и активных, неравнодушных граждан, для всех, кто стремится к обновлению.

«Объединив усилия всех, кто радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей, добьемся прорывов в науке и технологиях, вместе реализуем масштабные планы обновления городов и сел, развития всех наших регионов. Будем активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды каждого человека, каждой российской семьи, повышать качество образования и здравоохранения. Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей. Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители, уважать и продолжать историю нашего Отечества», — подчеркнул глава государства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя выступление президента РФ, отметил, что в своей речи на церемонии инаугурации Путин обозначил ряд ключевых направлений работы, нацеленных на развитие страны и благополучие ее жителей.

«Владимир Владимирович подчеркнул ответственность власти всех уровней за благополучие каждой семьи, каждого жителя нашей великой страны. Глава государства справедливо заметил, что для этого потребуется консолидация усилий, напряженная работа всего российского общества. При этом президент страны указал на необходимость слышать потребности людей, отвечать на их запросы. В Адыгее работе с гражданами уделяется самое пристальное внимание — это и сходы в сельских поселениях, и приемы граждан руководителями различных уровней, и внедрение новых методов «обратной связи», таких, как прием обращений через социальные сети. Для всех нас реализация инициатив президента страны Владимира Владимировича Путина по повышению качества жизни людей является приоритетной задачей», — сказал Кумпилов.

Глава республики также отметил высказывание президента РФ о том, что красота и сила России — в самобытности и единстве проживающих в ней народов, благодаря которым удалось решить множество сложных задач. По мнению Кумпилова, многонациональная Адыгея является ярким примером такого содружества народов, живущих в мире и согласии и нацеленных на созидание, сообщает пресс-служба главый Республики Адыгея.

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