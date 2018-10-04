Глава Адыгеи принял участие в открытии после реконструкции двух сельских домов культуры

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в торжественном открытии после капитального ремонта двух сельских домов культуры в станице Дондуковской и в поселке Новом Гиагинского района.

Реконструкция данных учреждений культуры проводилась за счет средств резервного фонда президента РФ.

В торжественных мероприятиях приняли участие председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, руководитель Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета министров Адыгеи Мурат Тхакушинов, заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова, министр культуры республики Юрий Аутлев, глава Гиагинского района Александр Бутусов. На торжество прибыли местные жители, представители творческих коллективов.

Глава Адыгеи поздравил всех со значимым событием, которого жители станицы Дондуковской и поселка Новый ждали много лет. Оба здания были построены в 1968 году и нуждались в серьезном ремонте. В решении данного вопроса Адыгея заручилась финансовой поддержкой федерального центра.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении в 2017 году средств из резервного фонда Президента РФ. Адыгея получила финансирование реконструкции двух детских садов, трех учреждений здравоохранения и двух сельских домов культуры. Почти 19,5 млн рублей направлены на капитальный ремонт здания Дома культуры в поселке Новом, более 12,7 млн рублей — на ремонт ДК в станице Дондуковской. Кроме того, по решению главы Адыгеи дополнительно были выделены средства на ремонт библиотеки в ДК станице Дондуковской и на приобретение нового оборудования для ДК в поселке Новом.

«Благодаря помощи федерального центра, нам удалось решить вопросы реконструкции ряда социально значимых объектов. И мы намерены и дальше комплексно решать задачи по устойчивому развитию сельских территорий, созданию достойных условий жизни во всех населенных пунктах республики. Продолжим ремонтировать дороги, будем строить детские сады, больницы. Планируем войти в новую программу по возведению сельских школ. Мы движемся вперед, и реконструкция сразу двух домов культуры в одном районе за такой короткий срок – значимый результат нашей общей работы», — отметил Мурат Кумпилов.

Кумпилов лично контролировал эффективность освоения средств и качество проведения реконструкции. В результате капремонта через полвека сельские дома культуры получили новую жизнь. Строители полностью заменили кровлю зданий, отопительную систему, электропроводку, отремонтированы все внутренние помещения, фасад зданий. Они оснащены пожарной сигнализацией, системой кондиционирования, создана доступная среда для маломобильных групп населения.

Дома культуры состоят из нескольких секторов. В каждом есть зоны ожидания, зрительный и танцевальные залы, библиотека, клубные помещения, административные кабинеты.

В ходе торжества глава Адыгеи и почетные гости ознакомились с результатами реконструкции, пообщались с местными жителями. В музее Дома культуры станицы Дондуковской Мурат Кумпилов оставил запись в книге отзывов.

Глава Адыгеи выразил надежду на то, что созданные условия будут способствовать реализации интересных творческих проектов, выявлению новых талантов.

«Именно дома культуры в сельской местности всегда были центрами притяжения людей разных поколений, площадками для реализации новых идей и проектов. Выявляйте таланты, помогайте молодежи развивать свой творческий потенциал, а мы со своей стороны будем делать все возможное для создания всех необходимых для этого условий», — обратился к жителям Мурат Кумпилов.

Уже сейчас в домах культуры в станице Дондуковской и поселке Новом действует большое число любительских кружков и самодеятельных творческих коллективов, которые объединяют более 400 человек. Свое мастерство они продемонстрировали и в ходе торжественной церемонии.

В завершение глава Адыгеи отметил, что новые дома культуры должны стать творческими площадками не только для местных талантов, но и профессиональных творческих коллективов. С их участием и прошел первый праздничный концерт в поселке Новом. Поздравить сельчан приехали артисты ансамбля «Нальмэс», «Оштен», «Русская удаль». А дом культуры станицы Дондуковская завтра будет встречать гостей VIII Международного фестиваля адыгской культуры.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник