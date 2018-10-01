Глава Адыгеи принял участие в торжествах, посвященных Дню независимости Абхазии

Глава Адыгеи принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Дню независимости Абхазии.

В рамках официального визита, приуроченного к 25-летию победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов и десятилетию со дня провозглашения независимости страны, 30 сентября делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова посетила столицу Абхазии ­­— город Сухум.

В числе официальных лиц республики ­— председатель Госсовета-Хасэ республики Владимир Нарожный, руководитель администрации главы и кабинета министров Адыгеи Мурат Тхакушинов, министр здравоохранения Рустем Меретуков, министр культуры Юрий Аутлев и член Общественной палаты России, писатель Исхак Машбаш.

Адыгею на мероприятиях также представляли руководство и члены адыгейского «Союза абхазских добровольцев».

В селе Нижняя Эшера Мурат Кумпилов вместе с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым возложил цветы к мемориалу первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе. Память выдающегося государственного деятеля в этот день почтили многочисленные правительственные и общественные делегации.

В Сухуме участники торжественных мероприятий также возложили цветы к мемориалу в Парке Боевой славы, возведенному в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

От имени многонационального народа Адыгеи и себя лично Кумпилов поздравил Рауля Хаджимбу и всех жителей Абхазии с праздником. Глава республики отметил, что рад снова побывать на абхазской земле и принять участие в торжествах.

«Сегодняшний праздник — это повод вспомнить всех, кто положил начало новой истории Абхазии: тех, кто отстаивал ее независимость и делал первые политические шаги на пути построения нового свободного государства. Мы настроены на расширение нашего сотрудничества и осуществление взаимовыгодных проектов», — сказал Кумпилов в общении с президентом Абхазии.

Президент Абхазии поблагодарил главу Адыгеи и делегацию республики за участие в памятных для абхазского народа мероприятиях. Было отмечено, что здесь помнят добровольцев из братской Адыгеи, которые ценой своей жизни добыли свободу и независимость Абхазии.

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