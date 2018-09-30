Глава Адыгеи провел встречу с представителем руководства «Союза абхазских добровольцев»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и зампредседателя «Союза абхазских добровольцев» Каплан Куижев обсудили вопросы, касающиеся участия членов общественной организации в мероприятиях в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Во встрече приняли участие руководитель администрации главы республики и Кабинета министров Мурат Тхакушинов и председатель Комитета республики по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в новейшей истории Абхазии и Адыгеи есть общие памятные страницы, которые важно помнить. Одна из них — Победа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. По приглашению президента Абхазии Рауля Хаджимбы делегация Адыгеи 30 сентября примет участие в праздничных мероприятиях.

«Абхазы бережно сохраняют память о добровольцах из Адыгеи, которые ценой своей жизни помогли братскому народу в войне за свою независимость. И сегодня парламенты и правительства двух республик активно сотрудничают по многим социально-экономическим направлениям. Нам также важно, что в этой работе деятельное участие принимали представители «Адыгэ Хасэ» и «Союза абхазских добровольцев» республики», — подчеркнул глава Адыгеи.

В Отечественной войне Абхазии приняло участие около 200 добровольцев из Адыгеи. Одному из них, Адаму Хуаде, посмертно присвоено звание Героя Абхазии, 13 миротворцев награждены Орденом Леона, 19 — медалями «За отвагу». Одним из важных событий в Майкопе стало открытие в прошлом году памятника добровольцам республики, погибшим за свободу и независимость Абхазии.

Глава республики дал поручение детально проработать все вопросы, касающиеся участия добровольцев из Адыгеи в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Абхазии. Перед органами власти республики поставлена задача по поддержке «Союза абхазских добровольцев» республики в проведении различных акций памяти, а также в вопросах межнационального сотрудничества и патриотического воспитания. Отдельно обсудили тему организации отдыха членов семей абхазских добровольцев в братской республике.

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